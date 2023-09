Stiri pe aceeasi tema

- Castigarea in premiera a Ligii Campionilor este "ceva incredibil" pentru Manchester City, dar in istoria competitiei "noi nu am reusit nimic special", a relativizat luni antrenorul Pep Guardiola, cu o zi inainte ca echipa lui sa debuteze in noua editie a acestei competitii, transmite AFP, potrivit Agerpres."Pentru…

- Echipele spaniole vor sa aiba din nou succes pe plan european, la cel mai inalt nivel. Daca in Europa League, au reușit constant sa aiba parte de victorii finale cu ajutorul celor de la Sevilla, Villarreal sau Atletico Madrid, ibericii vor sa readuca in prim planul Ligii Campionilor și alte cluburi,…

- Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Campionilor, sezonul 2023/2024, a avut loc joi seara la Monaco. Așa cum era de așteptat, in urma tragerii la sorți au fost stabilite grupe echilibrate și dueluri de foc intre echipe care vor sa caștige trofeul.

- Joi, de la ora 19:00, se stabilesc grupele Champions League, un cvartet de foc putand fi Manchester City, deținatoarea trofeului, Real Madrid, AC Milan și Galatasaray. Au trecut 82 de zile de la finala Ligii Campionilor, Manchester City - Inter Milano 1-0, și cea mai importanta competiție intercluburi…

- Ednaldo Rodrigues, președintele Federației Braziliene de Fotbal, a anunțat ca italianul Carlo Ancelotti (64 de ani) va conduce naționala la Copa America 2024 (20 iunie – 14 iulie 2024), dupa ce iși va termina contractul cu Real Madrid. Intr-un mesaj transmis pe contul de Instagram al naționalei, președintele…

- Clarence Seedorf a ajuns la 47 de ani și ramane singurul fotbalist care a cucerit Liga Campionilor cu trei echipe diferite. Prin ultimele imagini postate pe Instagram, fostul mare jucator demonstreaza ca pentru unii varsta reprezinta doar un numar.

- Atacantii Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si Erling Haaland (Manchester City) sunt fotbalistii cu cea mai mare cota de piata din lume, ambii fiind evaluati la cate 180 de milioane de euro, conform portalului specializat Transfermarkt, in timp ce valoarea brazilianul Vinicius Junior (Real Madrid)…

- Farul iși afla astazi, de la ora 13:00, adversarele pe care le poate intalni in turul II preliminar din Champions League și Conference League. Campioana Romaniei o va infrunta pe Sheriff Tiraspol la startul preliminariilor Ligii Campionilor, iar astazi va afla și ce adversare poate intalni daca trece…