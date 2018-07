Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a plecat din Germania si s-a intors in Belgia, sambata, dupa ce Madridul a anuntat ca retrage mandatul international de arestare care era pe numele acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul presedinte catalan Carles Puigdemont, care se afla in Germania de patru luni, a anuntat miercuri ca se intoarce ”in acest weekend” in Belgia, dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, relateaza AFP conform News.ro . ”In acest weekend ma voi intoarce…

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP.Concret,…

- Catalonia a incercat din nou sa-și declare independența, dar Curtea Constituționala spaniola a anunțat marți ca a blocat moțiunea aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independenței regiunii din nord-estul Spaniei, scrie Reuters citat de Agerpres. Moțiunea…

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…