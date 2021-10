Stiri pe aceeasi tema

- Arestat joi in Sardinia, liderul separatist catalan Carles Puigdemont a fost eliberat si i s-a permis sa plece la Bruxelles, chiar daca justitia italiana nu a decis inca asupra cererii de extradare depusa pe numele sau de Spania. Puigdemont este dat in judecata pentru organizarea tentativei de secesiune…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, eliberat vineri dintr-un penitenciar din Sardinia unde fusese inchis joi, a anuntat sambata ca va reveni luni in Belgia, dar se va intoarce in Italia la inceputul lunii octombrie pentru o audiere privind extradarea sa, solicitata de autoritatile spaniole, transmite…

- Arestat joi in Sardinia, Carles Puigdemont a fost eliberat vineri si i s-a permis sa paraseasca Italia, potrivit avocatului sau, chiar daca justitia acestei tari nu a decis inca cererea de extradare depusa de Spania, unde liderul separatist este dat in judecata pentru rol intr-o tentativa de secesiune…

- Liderul separatist catalan, Carles Puigdemont, arestat in Italia, a fost eliberat dupa mai putin de 24 de ore, dar justitia a decis ca nu poate parasi Sardinia. Intre timp, in Barcelona, sute de manifestanti cer amnistierea fostului presedinte al Cataloniei.

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, care a fost retinut de politia italiana in Sardinia, trebuie sa raspunda in fata justitiei din Spania, a transmis vineri guvernul spaniol inaintea unei audieri de extradare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Domnul Puigdemont trebuie sa se supuna…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi in Italia, a anuntat avocatul sau, citat de AFP. "Presedintele Puigdemont a fost arestat la sosirea…

- Justitia UE a respins vineri o cerere de suspendare a ridicarii imunitatii parlamentare a fostului lider catalan Carles Puigdemont si a altor doi eurodeputati pro-independenta care sunt judecati in Spania, relateaza France Presse, citand un comunicat. "Nu exista niciun motiv pentru a crede…

