Dialogul angajat intre guvernul spaniol si separatistii catalani se va dovedi util daca va permite sa se ajunga la un acord pentru organizarea unui referendum cu privire la autodeterminare in Catalonia, a declarat liderul separatist Carles Puigdemont intr-un interviu acordat marti AFP la Bruxelles.



'In Europa, toata lumea ar aprecia un acord intre guvernele catalan si spaniol pentru organizarea unui referendum cu privire la autodeterminare, asa cum s-a intamplat in Scotia intre guvernele scotian si britanic' in 2014, a afirmat el.



'Ar fi un inceput foarte bun,…