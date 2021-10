Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a cerut justitiei europene sa ii redea imunitatea de europarlamentar pentru a se opune cererii de extradare a Spaniei examinata luni de un tribunal italian, a facut cunoscut vineri avocatul sau pentru AFP. Cererea a fost supusa in regim de urgenta Tribunalului…

- Delegațiile S&D ale Romaniei și Spaniei din Parlamentul European iși unesc forțele pentru o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, care sa aiba drept consecința soluții concrete in legatura cu creșterea prețurilor la gaz și energie. Reprezentanții celor doua…

- Arestat joi in Sardinia, liderul separatist catalan Carles Puigdemont a fost eliberat si i s-a permis sa plece la Bruxelles, chiar daca justitia italiana nu a decis inca asupra cererii de extradare depusa pe numele sau de Spania. Puigdemont este dat in judecata pentru organizarea tentativei de secesiune…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, 58 de ani, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi, 23 septembrie, in Italia, a anuntat avocatul sau, a informat agenția France Presse, preluata…

