Stiri pe aceeasi tema

- Spania trebuie 'sa respecte democratia si tratatele internationale si sa se conformeze rezolutiilor ONU' prin eliberarea detinutilor politici, a avertizat sambata fostul lider catalan Carles Puigdemont, intr-o conferinta de presa organizata la Berlin, transmit dpa si Reuters. In legatura cu…

- Romanca Marcela Topor și-a vizitat soțul, pe Carles Puigdemont, in inchisoare in Germania. Aceasta a mers in orașul Neumunster din landul Schleswig-Holstein, situat in nordul țarii, unde se afla in detentie din 25 martie, citeaza Agerpres agenția de paresa DPA. Marcela Topor a fost inspoțita in vizita…

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont, reținut in Germania, in timp ce incerca sa ajunga in Belgia. Autortiațile din Germania l-au reținut pe fostul lider catalan Carles Puigdemont in timp ce acesta incerca sa ajunga in Belgia. Spania a emis un mandat internațional de arestare pe numele sau pentru…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.