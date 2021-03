Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a ridicat marti, prin vot, imunitatea a trei eurodeputati separatisti catalani, intre care si fostul presedinte al acestei regiuni spaniole Carles Puigdemont, cerute de Spania in urma secesiunii esuate a Cataloniei din 2017, relateaza AFP.

- Administratia Biden intemtioneaza sa permita intrarea in vigoare a unei reguli din era Trump care are ca tinta companiile chineze de tehnologie considerate un pericol pentru Statele Unite, in pofida obiectiilor companiilor americane, a anuntat Departamentul pentru Comert, citat de Reuters.

- Cei trei europarlamentari catalani secesionisti amenintati cu ridicarea imunitatii parlamentare in martie, printre care fostul presedinte al guvernului regional al Cataloniei, Carles Puigdemont, au denuntat miercuri "natura politica" a procedurii angajate impotriva lor in Parlamentul European, informeaza…

- Fostul negociator pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a anuntat marti ca infiinteaza o factiune politica sub numele de ”Patriot si european”, alimentand zvonurile ca analizeaza o posibila candidatura in alegerile prezidentiale franceze de anul viitor, transmite Reuters.

- Arabia Saudita a salutat joi declaratiile presedintelui american Joe Biden cu privire la angajamentul Washingtonului de a coopera cu regatul saudit pentru a apara suveranitatea acestuia si de a aborda amenintarile care il vizeaza, informeaza Reuters, citand agentia locala de stiri SPA. Intr-un comunicat…

- Casa Alba a retras nominalizarea lui Chad Wolf la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna, care i-a cerut joi presedintelui Donald Trump sa condamne violentele de la Capitoliu, transmite Reuters preluat de news.ro Chad Wolf este in prezent secretar in exercitiu al Departamentului…