- Fostul lider separatist catalan, Carles Puigdemont, poate fi eliberat din arest de autoritatile germane. El are de platit o cautiune de 75 de mii de euro, dar nu poate parasi tara pana la judecarea cererii de extradare formulate de Spania.

- O instanta din landul german Schleswig Holstein a respins joi acuzatia de rebeliune din cererea de extradare formulata de autoritatile spaniole impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, informeaza EFE. Puigdemont poate fi eliberat pe cautiune pana cand se va lua o decizie privind extradarea. …

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…