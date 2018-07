Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat de patru luni in Germania, a anuntat miercuri ca va reveni in Belgia 'in acest weekend', dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, transmite AFP. preluata de agerpres. ''In acest weekend voi reveni in Belgia'',…

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP.Concret,…

- Catalonia a incercat din nou sa-și declare independența, dar Curtea Constituționala spaniola a anunțat marți ca a blocat moțiunea aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independenței regiunii din nord-estul Spaniei, scrie Reuters citat de Agerpres. Moțiunea…

- Un tribunal din Germania a hotarat, joi, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat in Spania, pentru utilizarea ilegala a fondurilor publice, dar a respins o cerere de extradare pe fondul rebeliunii, relateaza Reuters.

