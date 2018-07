Stiri pe aceeasi tema

- Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va propune un proiect de lege pentru prevenirea fraudei fiscale si care va impiedica aprobarea vreunei noi amnistii fiscale, cum a fost cea promovata de precedentul guvern conservator, relateaza publicatia El Mundo. Intr-o interventie…

- Tensiunile dintre administrația Donald Trump și partenerii europeni din NATO au explodat, joi, la summitul NATO, unde o sesiune neprogramata i-a oferit președintelui SUA ocazia de a lansa noi atacuri la adresa aliaților. Agenția DPA spune ca Trump ar fi ...

- USR Bucuresti cere retragerea sprijinului politic viceprimarului Aurelian Badulescu, dupa ce acesta a adresat mai multe jigniri consilierilor in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) pentru ca au votat impotriva unui proiect de hotarare. USR spune ca asta ar fi o buna ocazie pentru…

- Astronautul Pedro Duque va fi numit ministru al Stiintei in cadrul guvernului condus de socialistul Pedro Sanchez, la 20 de ani dupa ce a devenit primul spaniol trimis in spatiu, a anuntat pentru AFP o sursa din cadrul partidului. Acest inginer in domeniul aeronauticii, devenit celebru…

- Guvernul de la Madrid aproba formarea noului executiv al Cataloniei. Decretul, alcatuit din 14 articole in care sunt mentionate numele si pozitiile noilor membri ai Guvernului catalan, intra in vigoare chiar in ziua publicarii sale. Premierul regional Quim Torra a propus noua lista de ministri pe…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a facut o intelegere cu liderii PSOe, Pedro Sanchez, si Cs, Albert Rivera, pentru mentinerea articolului 155 din Constitutie dupa anuntarea consilierilor noului presedinte al Cataloniei, separatistul Quim Torra, potrivit presei spaniole.

- "Din punct de vedere al presedintelui, dansul poate sa ceara demisia. Deci nu vad aici raul cel mai mare, dar vad prostia afisata pe toti peretii politici, pentru ca inainte sa faci o plangere penala prim ministrului, trebuie sa te uiti in Constitutie macar putin. Constitutia nu e atunci cand ai Sica…