- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Carla`s Dreams, unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, a vorbit in cadrul unui podcast despre retragerea din muzica. Artistul a pastrat secretul identitații sale atația ani și acum iși dorește sa faca loc tinerilor talentați. Invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, solistul a marturisit…

- Invitat de actorul Mihai Bobonete in emisiunea „Da Bravo!”, solistul trupei Carla’s Dreams a povestit cum a reusit sa pastreze misterul in ceea ce priveste identitatea sa. Cel mai important aspect: toti colaboratorii proiectului sau muzical au semnat un contract care are clauze foarte exigente, prin…

- Unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica tradiționala din Romania i s-a confesat lui Denise Rifai la ”40 de intrebari”, spunand ca ar agrea o colaborare cu un cantareț de manele, explicand și motivele. Și-a recunoscut problemele cu alcoolul din trecut, ”m-am risipit, dar nu pana la groapa”…

- Ovidiu Lipan Țandarica, in varsta de 69 de ani, va deveni bunic pentru a doua oara. Interpretul a vorbit despre relația cu fiul, lui Alexander, care locuiește in Germania. „El este frumos, eu sunt interesant, un barbat care are o alta viziune a vieții, sigur sunt trecut prin multe, am trait multe, am…

- Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a subliniat joi ca pandemia cu noul coronavirus nu s-a terminat si considera ca masca sanitara ar trebui sa fie "un accesoriu obligatoriu" pentru urmatoarea perioada de timp, circa 6 - 9 luni, potrivit Agerpres."Trebuie sa luam aceste…

- Nume importante ale muzicii romanești și internaționale participa ACUM la un concert umanitar gazduit de Arena Naționala. Toți banii stranși vor fi direcționați spre Crucea Roșie, in sprijnul refugiaților plecați din Ucraina din cauza razboiului. ...