- Carla’s Dreams surprinde din nou, cu cea mai noua piesa și videoclip, lansate acum citeva clipe. „Adidașii gri” reflecta momente din viața artistului, iar versurile ne indeamna sa nu uitam ca „pe scene mari sau baruri, prin praf sau pe petale au fost adidașii gri”, inclusiv alaturi de prieteni. „Dupa…

- Carla’s Dreams surprinde din nou, cu cea mai noua piesa și videoclip, lansate acum cateva clipe. „Adidașii gri” reflecta momente din viața artistului, iar versurile ne indeamna sa nu uitam ca „pe scene mari sau baruri, prin praf sau pe petale au fost adidașii gri”, inclusiv alaturi de prieteni, scrie…

- S-a lansat cel mai controversat single insoțit de videoclipul aferent al piesei “Trotinete” semat de simpatica și sexoasa Mara G. Talentata solista a revenit in atenția fanilor și a lansat videoclipul in care apare atat fratele ei cat și iubitul ei, Mario Mutu. Un nou produs muzical senzațional lansat…

- "Move like that", piesa cu vibe de festival nascuta in cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibila pe Spotify, YouTube, lrm;Apple Music, Amazon Music si Deezer. ,,Move like that" este melodia produsa de Sambo si SBSTN si poate fi ascultata aici. ,,Move like that reprezinta…

- INNA continua seria de colaborari internaționale alaturi de MELON și Dance Fruits Music pentru noul ei single – “Hello Hello”. Piesa este prima colaborare dintre INNA și un artist virtual – MELON. “Hello Hello” este scrisa de artista impreuna cu colaboratorii frecvenți ai acesteia – Alex Cotoi, Marcel…

- Carla’s Dreams a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Artistul a lansat alaturi de trupa sa melodia „Doar tu”, dar și un nou videoclip in care el arata diferit. A renunțat parțial la machiaj. „Doua caractere. Doua culori. Doua cai și-un infinit de diferențe. V-am cuprins! ”, a transmis trupa…

- Dupa o pauza de cateva luni, enigmaticul Carla's Dreams a lansat astazi o piesa noua – „Doar tu”, insoțita de videoclip. Tradițional, piesa a fost lansata pe rețelele de socializare. Piesa a fost produsa in colaborare cu Alexandru Turcu, iar videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca. Anterior, Carla’s…

- INNA continua colaborarile spectaculoase și lanseaza “Wherever You Go”, in colaborare cu Reynmen din Turcia, unul dintre artiștii și creatorii de conținut in ascensiune. Piesa a fost compusa de Yoshi Breen, Nono, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, Yusuf Aktas, versuri de Yoshi Breen, Nono, Elena…