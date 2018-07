Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul care este mereu in cautare de noi talente a fost prezentat de Razvan si Dani multe sezoane. Insa producatorii au simtit ca este timpul pentru o schimbare, iar cei vizati au fost prezentatorii. Juriul este acelasi, format din: Horia Brenciu, Carla’s Dreams, Delia si Stefan Banica. Iar noul prezentator…

- Filmarile bat la usa, sezonul nou sta sa inceapa, asa ca Antena 1 a trebuit sa rezolve si problema prezentatorului de la „X Factor", dupa ce Razvan si Dani au decis sa renunte. Click! a aflat ca show-ul jurizat de Delia, Horia Brenciu, Stefan Banica si Carla's Dreams va fi prezentat de actorul Mihai…

- B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții și Antonia sunt cap de afiș in perioada 8-10 iunie la Alba Fest! Dupa cum se anunța festivalul, este singurul eveniment in care Alba Iulia are mai puțini locuitori decat spectatori: 50 000 de oameni sunt așteptați in cele trei zile de ALBAFEST…

- Artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și in toate topurile, cei mai vazuți și apreciați la toate emisiunile TV din Romania, vin din nou in Transilvania, la Alba Fest 8-10 iunie 2018 – The very Best of The Best. INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții, B.U.G.…

- Carla’s Dreams s-au bucurat de sustinerea fanilor care au venit in numar mare la Arenele Romane pentru concertul „Monomaniac” de pe 5 mai. Pentru al treilea an consecutiv, acesta a fost un eveniment sold out, sustinut in fata a 5000 de fani, veniti sa se bucure de muzica artistilor lor preferati. Carla’s…

- Al treilea album din cariera, lansat printr-un mega concert la Arenele Romane, și un videoclip nou-nouț pe masura asteptarilor fanilor. Vorbim de Carla's Dreams și de cea mai noua piesa, "Monomaniac", ce promita sa devina melodia verii.

- Ți-ai ales și saptamana aceasta piesa preferata din soundtrack. “Tequila” de la Carla’s Dreams și Blacklist ramane pe locul 1 pentru a doua oara luna aceasta in topul nostru. Sambata aceasta am pus in ordine primele 40 de piese in VIRGIN RADIO HOT 40! Ca in fiecare saptamana, tu ne-ai ajutat sa ordonam…

- Pentru ca muzica este mai mult decat sunet, este si emotie, dar si mesaj, Global Records lanseza campania #dincolodesunet, in cadrul careia o serie de videoclipuri sunt traduse in limbajul mimico-gestual.