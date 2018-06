Carla’s Dreams: doua concerte la Hard Rock Cafe pe 13 si 14 iunie!

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica baietilor de la Carla's Dreams se simte, fara doar si poate. Stilul diferit, dar si versurile pline de mesaje reusesc sa ajunga pana si la inima celor mai mici din tre fani. Si pare ca lucrurile sunt luate foarte in serios.

- Venit pentru a obține un loc pe scaun la ”The Four – Cei 4”, un challenger a plecat acasa cu gandul de a se lasa cu totul de muzica! Batalia pentru un loc printre Cei 4 continua sambata, de la ora...

- Gestul facut de Carla’s Dreams in cadrul unei emisiuni. Venit pentru a obține un loc pe scaun la ”The Four – Cei 4”, un challenger a plecat acasa cu gandul de a se lasa cu totul de muzica. Batalia pentru un loc printre Cei 4 continua sambata, de la ora 22.00, la Antena 1, cand noi challengeri, tineri…

- Carla’s Dreams s-au bucurat de susținerea fanilor care au venit in numar mare la Arenele Romane pentru concertul “Monomaniac” de pe 5 mai. Pentru al treilea an consecutiv, un eveniment sold out, in fața a 5000 de fani, veniți sa se bucure de muzica artiștilor lor preferați, unde Carla’s Dreams au cantat…

- Aproape 5000 de spectatori au luat sambata cu asalt Arenele Romane pentru concertul Carla’s Dreams, eveniment de tradiție, avand in vedere ca este al treilea an cand trupa iți strange fanii in același loc. ”Monomaniac”, noul show al grupului basarabean, a fost la fel de bine primit ca precedentul ”Antiexemplu”…

- Radio Romania-Actualitați a inmanat ieri seara premii pentru cei mai buni artisti de muzica romaneasca, cat si cele mai reusite piese si albume ale anului trecut. Și desigur, nici artiștii originari din Moldova nu au ramas fara premii, printre caștigatori au fost numiți Carla's Dreams, The Motans și…

- Incep preselecțiile X Factor, sezonul 8. Jurații au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului . Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla’s ii incurajeaza pe toți cei care viseaza la o cariera in muzica sa faca pasul decisiv și sa se inscrie Horia Brenciu, juratul…

- Cei mai cunoscuți artiști din Republica Moldova care au avut succes in Romania. Basarabia și Romania au fost mereu unite, prin muzica. Separate de vremuri, insa unite prin grai, port sau istorie, cele doua maluri ale Prutului și-au regasit intotdeauna sufletul comun. Prin muzica, intre Chișinau și București,…