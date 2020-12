Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ascultata piesa romaneasca a anului 2020 a fost Seara de seara de la Carla’s Dreams, potrivit Global Records. Casa de discuri a facut un bilanț al anului care se apropie de final și a adus in prim-plan piesele favorite ale ascultatorilor.

- Piesele lansate de artiștii Global Records – 42 de saptamani #1 in topul Media Forest 2020 a fost un an plin de provocari, in care artiștii s-au reinventat și au gasit soluții pentru a fi in continuare aproape de fani prin creațiile lor. Muzica nu a incetat sa se faca ascultata și sa le aduca oamenilor…

- Feli lanseaza „Vantul bate”, o piesa despre iubirea și familia ei de astazi, care poate fi oglinda tuturor poveștilor de dragoste traite de orice indragostit implinit. Cea de-a opta felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, „Vantul bate” a fost compusa de Feli, la studiourile HaHaHa Production, intr-o…

- Peste 90 de artisti romani, intre care Delia, Antonia, Carla’s Dreams, Connect-R, Horia Brenciu, Inna, Loredana, Paula Seling, Smiley, Stefan Banica, Vama si Voltaj, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care solicita includerea artistilor in schema de ajutor de stat pentru…

- Mesajul transmis prin versuri expune incercarea gasirii unei soluții de a ieși dintr-o relație toxica, din care pare sa nu mai existe cale de scapare. Melodia a fost compusa de SICKOTOY, Sebastian Barac, Minelli și Marcel Botezan, versurile sunt semnate de Minelli, Mohombi Moupondo și Sebastian Barac,…

- SICKOTOY lanseaza piesa Touche, feat. Misha Miller, artista din Republica Moldova a carei voce se aude pe hit-ul Smoke me. Colaborarea celor doi artiști contureaza o piesa dinamica, misterioasa, care da un vibe efervescent. Mesajul transmis prin versuri expune incercarea gasirii unei soluții de a ieși…

- The Motans revine cu o o noua piesa, despre regasire și iubirea care poate schimba destine, Astrologinc Vorbind. Pentru realizarea clipului, echipa The Motans a colaborat cu brandul OPPO. Impreuna au reușit un experiment inedit și au filmat videoclipul integral cu noul model de telefon OPPO Reno4 Pro.…