Carla’s Dreams, asaltat de un fan, chiar în timpul unui concert Momentul in care un fan sare pe Carla’s Dreams in timpul unui concert a fost filmat și distribuit pe rețele. Un tinar a urcat pe scena și a fost nevoie de intervenția paznicilor pentru a-l cobori de acolo. Toate acestea s-au intimplat in timp ce artistul și trupa sa au continuat concertul, scrie a1.ro citat de noi.md Incidentul a avut loc chiar in timp ce Carla’s Dreams cinta hit-ul „Eroina” Citeste articolul mai departe pe noi.md…

