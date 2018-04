Stiri pe aceeasi tema

- UPDATES: Premiile Muzicale Radio Romania, 2018 (FOTO) Premiile Muzicale Radio România, 2018. Foto: Razvan Stancu. Radioul Public premiaza cei mai buni artisti din muzica româneasca si cele mai reusite piese si albume ale anului trecut. UPDATE: Piesa anului 2017…

- "The Four - Cei 4" LIVE VIDEO ANTENA 1:Fiecare dintre cei patru are o vasta experiența in muzica și nu este strain de scenele mari din Romania. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis ca ei merita sa ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei…

- Invitata in cadrul emisiunii “’Neatza cu Razvan si Dani”, Antonia s-a ținut de dezvaluiri incendiare din viața de cuplu cu tatal baieților ei. Vedeta a venit in platoul de televiziune impreuna cu Feli, Cheloo și Carla’s Dreams ca sa vorbeasca despre show-ul “The Four – Cei 4”, unde artiștii sunt jurați.…

- Cheloo, jurat la ”The Four – Cei 4”. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, artistul marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show. Iar faptul ca toți concurenții sunt nume deja cunoscute pe piața muzicala din Romania, face ca miza sa fie cu atat mai mare. ”Mi se pare foarte deștept…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo vor ocupa locurile la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, incepand din 31 martie, de la 20:00, la Antena 1. Cu ani de experiența in industria muzicala, prezenți in topurile de specialitate și pe scenele din intreaga țara, și chiar și cele internaționale, Antonia,…

- Nico și Cezar Ouatu vor canta, de 8 Martie, la Vaslui, intr-un concert extraordinar organizat de primaria din localitate și oferit cadou doamnelor și domnișoarelor din oraș. Cei doi artiști vor concerta sub acompaniamentul Filarmonicii de Stat ”Paul Constantinescu” din Ploiești, iar intrarea la spectacol…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…