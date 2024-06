Stiri pe aceeasi tema

- Carla Bruni-Sarkozy va fi convocata din nou la o audiere judiciara in dosarul legat de finantarea campaniei electorale din 2007 a sotului sau, fostul presedinte Nicolas Sarkozy, cu fonduri oferite de Muammar Gaddafi, dictatorul libian ucis in 2011 relateaza, sambata, AFP, citata de Agerpres.

- Nici bine nu s-a aflat de condamnarea fostului președinte american Trump, ca a „explodat” numarul celor care ii fac donații online pentru campanie. Echipa de campanie a lui Donald Trump a anuntat vineri ca a strans peste 50 de milioane de dolari din donatii online in 24 de ore, dupa condamnarea penala…

- Carla Bruni-Sarkozy a fost chemata joi sa dea declarații in fața procurorilor francezi in legatura cu posibilul sau rol in schimbarea depozitiei intermediarului franco-libanez Ziad Takieddine, care, la sfarsitul lui 2020, si-a retras brusc acuzatiile la adresa lui Nicolas Sarkozy, dupa ce fusese principalul…

- Astazi este o zi importanta in economia audierilor in dosarul Mineriadei din 1990, și anume ca Ion Iliescu va fi audiat la domiciliu, motivația fiind varsta și starea de sanatate. Astazi, Ion Iliescu, audiat la domiciliu in dosarul Mineriada Dupa ce pe 16 aprilie era semnata solicitarea Parchetului…