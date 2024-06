Stiri pe aceeasi tema

- Carla Bruni-Sarkozy va fi convocata din nou la o audiere judiciara in dosarul legat de finantarea campaniei electorale din 2007 a sotului sau, fostul presedinte Nicolas Sarkozy, cu fonduri oferite de Muammar Gaddafi, dictatorul libian ucis in 2011 relateaza, sambata, AFP, citata de Agerpres.

