- Actorul și regizorul american Carl Reiner a murit luni, 29 iunie, la varsta de 98 de ani. Artistul a murit in locuința sa din Beverly Hills, California, din cauze naturale, relateaza Variety , care citeaza o declarație a asistentului actorului. Judy Nagi.

- Carl Reiner, scriitor, producator, regizor si actor, care a facut parte din echipa legendara a lui Sid Caesar si care a creat sitcomul „The Dick Van Dyke Show“, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat Variety.

- Steve Priest, basist si solist al trupei glam rock britanice The Sweet, a murit joi la varsta de 72 de ani, au anuntat grupul si familia artistului, citeaza Variety.The Sweet a fost una dintre cele mai populare trupe glam rock, in anii 1970, si este cunoscuta pentru piese ca „Ballroom Blitz”,…

- Muzicianul jazz Lennie Niehaus, compozitor pentru zeci de filme ale lui Clint Eastwood, a murit in California la varsta de 90 de ani, scrie Variety.Fiica lui a anuntat ca artistul a murit pe 28 mai in casa ei din Redlands, potrivit news.ro. Citește și: Ludovic Orban, dupa fotografia…

- Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” si „Modern Family”, a murit la varsta de 86 de ani, scrie Variety, potrivit news.ro.Willard - care va putea fi vazut in serialul „Space Force”, pe care Netflix il va lansa la finalul lunii - a murit vineri, in casa…

- Little Richard, unul dintre pionierii americani ai rock and roll-ului, cunoscut pentru hituri antrenante ca "Tutti Frutti' sau "Long Tall Sally' si prezenta sa scenica extravaganta, a murit sambata la varsta de 87 de ani, a declarat fiul acestuia pentru revista Rolling Stone, potrivit AFP.…

- "Era un om atat de formidabil, o personalitate geniala si un actor superb", a declarat agentul sau Geoff Stanton pentru mass-media britanice. Cariera sa se intinde pe patru decenii. Nascut in 1955, BJ Hogg a aparut in serialul politist "The Fall" si "Game of Thrones", dupa romanele lui George R.R. Martin.…

- Reputatul fotograf Victor Skrebneski, care i-a imortalizat intre altii pe Orson Welles, Bette Davis, David Bowie si Cindy Crawford, a murit la varsta de 90 de ani din cauza unui cancer, potrivit news.ro.Skrebneski a murit sambata, la Chicago. „Sa lucrez cu Victor a fost unul dintre…