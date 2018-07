Stiri pe aceeasi tema

- CRISTIANO RONALDO. Real Madrid a anuntat oficial mutarea si a publicat o scrisoare de adio a lui Cristiano Ronaldo: "Acesti ani la Real Madrid, in orasul Madrid, au fost posibil cei mai fericiti din viata mea. Am numai sentimente de apreciere pentru acest club, pentru fani si pentru oras.…

- Anunțul trecerii lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus este doar o chestiune de ore, dupa anunța jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. In schimbul atacantului portughez, galacticii vor primi 105 milioane de euro. Se actualizeaza.

- Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, Patrice Evra, a declarat ca transferul starului portughez, de la Real Madrid la Juventus, este cea mai buna decizie pe care poate sa o ia atacantul de 33 de ani.

- Luni, actiunile erau cotate la 0,65 euro unitatea, iar joi au inchis la 0,82 euro. Numai joi, actiunile au crescut cu 11,9 la suta. Acest nivel, de 0,82 euro, nu amai fost atins din februarie. Informatiile privind iminentul transfer al lui Ronaldo au fost alimentate, joi, de fostul presedinte…

- Cristiano Ronaldo iși petrece ultimele zile ca jucator al celor de la Real Madrid. Intre "Balonul de Aur" și campioana Europei ruptura e una totala, iar Ronaldo a dat deja lumina verde pentru negocierea transferului. Ziarul de casa al Realului, Marca, scrie azi ca Juventus și clubul madrilen au demarat…

- Gianluigi Buffon si Cristiano Ronaldo au fost protagonistii unui moment deosebit, dupa finalul meciului din Liga Campionilor de pe Santiago Bernabeu, terminat 1-3 și cu calificarea in ultimul minut a Realului, dupa un penalty controversat.

- Real Madrid s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League, deși a pierdut cu Juventus, 1-3. Cristiano Ronaldo a marcat golul calificarii in ultimele minute, din penalty. In tur, madrilenii au caștigat cu 3-0. Jose Luis Chilavert, fost portar paraguayan, a avut o reacție dura la adresa arbitrajului…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+8, in mansa a doua...