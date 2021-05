Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City nu și-a indeplinit visul, acela de a cuceri trofeul Ligii Campionilor . „Cetațenii“ au pierdut finala cu Chelsea, iar Pep Guardiola a explicat la finalul duelului de pe „Dragao“ cum au stat lucrurile in teren. „Am incercat sa aleg cea mai buna echipa pentru a castiga meciul. Am avut…

- Antrenorul german Thomas Tuchel, la primul sau succes in Liga Campionilor cu Chelsea, dupa finala pierduta anul trecut cu PSG, a declarat in urma victoriei cu Manchester City (1-0) ca este foarte mandru de jucatorii sai si ca echipa trebuie sa atace alte titluri, transmit agentiile internationale…

- Manchester City a pierdut, sambata, finala Ligii Campionilor, disputata la Porto, cu Chelsea, scor 0-1. Golul marcat de Kai Havertz a fost suficient pentru ca trupa lui Thomas Tuchel sa caștige pentru a doua oara in istorie UEFA Champions League. Ambele trofee europene au venit in mandatul patronului…

- Antrenorul formatiei Chelsea, Thomas Tuchel, respingea ideea unui meci tactic intre el si antrenorul rivalilor, Pep Guardiola de la Manchester City, in finala Ligii Campionilor, conform news.ro De cand a preluat echipa londoneza, in ianuarie, Tuchel a obtinut doua victorii in fata adversarei…

- Manchester City - Chelsea se joaca sambata, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor din acest sezon. Ultimul act se va disputa pe „Estadio do Dragao”, la Porto, iar in tribune vor avea acces 16.500 de spectatori. Inițial, ultimul act din acest sezon de Champions League ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Chelsea și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in manșa secunda din semifinalele Ligii Campionilor. Confruntarea de pe Stamford Bridge pleaca de la 1-1, scor inregistrat in primul joc din Spania. A mai ramas o singura necunoscuta in Liga Campionilor, dupa ce Manchester City a obținut calificarea…

- Liga Campionilor continua de marti cu returul sferturilor de finala, iar in program se afla si meciul PSG - Bayern Munchen, potrivit news.ro. Marti, ora 22.00 Chelsea - FC Porto, in tur 2-0 Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea IA CU ASALT specialiștii din DNAParis…

- Porto - Chelsea se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Confruntarea va avea loc pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan”, din Sevilla, din cauza restricțiilor de circulație pe care le au englezii. Porto a ajuns in sferturi dupa ce a produs surpriza in Liga…