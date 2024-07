Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, si-a prezentat, joi, programul politic pentru alegerile prezidentiale, care prevede, printre cele 200 de masuri, construirea de locuinte la preturi de 500-600 euro/mp, un Legislativ cu 300 de parlamentari, un Guvern cu 12 ministere si maximum 50 de secretari de stat.…

- Marcel Ciolacu a participat la Sarbatoarea Izvorul Tamaduirii de la Biserica Greaca din Braila prilej pentru a face o baie de mulțime. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, insoțit de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, și europarlamentarul Mihai Tudose au participat, vineri, de ziua sarbatorii Izvorul…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a gasit explicația pentru care medicul Cirstoiu, propus inițial de catre PSD și PNL pentru a candida la Primaria Capitalei, a fost un experiment eșuat. Simonis este de parere ca managerul Spitalului Universitar a avut parte de un linșaj…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca a avut consultari cu premierul Marcel Ciolacu in urma atacului iranian cu drone asupra teritoriului Israelului. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a oferit clarificari in legatura cu atacul iranian cu drone asupra teritoriului Israelului, intr-o intervenție…

- Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…

- Din 2026, in Italia, viitori magsitrați vor fi testați pshihologic. Testul de aptitudini psihologice a fost propus de mai multe ori de catre fostul premier Silvio Berlusconi, dar nu a fost niciodata pus in aplicare pana acum. Concursul de admitere in magistratura a suferit o serie de modificari. Una…