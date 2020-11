Stiri pe aceeasi tema

Primarul comunei Voiteg din judetul Timis, Tudor Nicolae Marinescu, a decedat, luni, dupa ce in urma cu cateva zile a fost depistat cu COVID-19. El mai suferea si de o boala incurabila, potrivit news.ro.

- Medicul si profesorul constantean Octavian Unc a incetat din viata in noaptea de vineri spre sambata, el fiind internat de cateva zile si ar fi fost diagnosticat cu Covid-19.Anuntul a fost facut chiar pe pagina sa de Facebook, iar sute de persoane au transmis mesaje de condoleante. De…

- Medicul Adina Alberts a primit o veste foarte trista in plina pandemie. Fostul ei sot, bancherul George Alberts, in varsta de 66 de ani, a murit dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Barbatul s-a stins din viata pe 9 octombrie, pe un pat de spital de la Institutul "Matei Bals".Adina Alberts…

Persoana de 18 ani al carei deces a fost consemnat luni in raportul zilnic privind situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus transmis de Grupul de Comunicare Strategica este un tanar din Galati, el fiind cel mai tanar pacient rapus de COVID-19 in Romania.

- Un politist de frontiera de la Jimbolia, judetul Timis, a decedat duminica seara, dupa ce la finalul lunii iulie a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza News.ro.Sindicatul Europol a anuntat, pe Facebook, ca un politist de frontiera din Timis a decedat in urma infectiei cu noul coronavirus.…

- Pacienta infectata cu COVID-19, aflata in ambulanța care s-a prabușit aseara de pe un pod, a murit. Membrii echipajului de pe salvare au fost și ei raniți. Femeia infectata cu noul coronavirus se afla in ambulanța care a cazut de pe pod a murit in noaptea de miercuri spre joi, la Spitalul din Targu…

- Starea ei de sanatate s-a agravat ca, pe langa infectia cu COVID-19, ranile suferite in urma impactului dintre autospeciala si autoturism i-au fost fatale. Femeia a murit, joi, in jurul orei 1. Ea suferise o trauma toracica, dupa ce ambulanța care o transporta de la Orșova la Targu-Jiu a cazut de…

- Cea mai experimentata asistenta medicala de la sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Slatina a murit, luni dimineața, dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus in sectia care a devenit focar de COVID-19, scrie Adevarul.Asistenta a fost confirmata pozitiv in urma testelor efectuate in focarul…