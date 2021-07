Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a finalizat lucrarile de extindere cu peste 4,4 kilometri a retelei de energie electrica in cartierul Midia Sat din Navodari, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Investitia operatorului…

- Primaria Ulmi finanțeaza din fonduri proprii extinderea rețelei de gaze naturale in trei sate care nu beneficiau de acest serviciu: Post-ul Primaria Ulmi investește in extinderea rețelei de gaze in mai multe sate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- SoftBank Group Corp din Japonia (9984.T) a investit 200 de milioane de dolari in Mercado Bitcoin, unul dintre cele mai mari intermediari de criptomonede din America Latina, a declarat Roberto Dagnoni, președinte executiv și director executiv al grupului 2TM, compania mama a platformei de tranzacționare.…

- Alusystem, parte a grupului Bog'Art, inoveaza in zona tamplariei de aluminiu pentru piata rezidentiala, lansand un nou tip de tamplarie de aluminiu, pentru proiectele rezidentiale, arata Agerpres. Aproximativ 1 milion de euro au fost investiti pana in prezent in noua linie de productie, informeaza…

- Creșterea profitului inseamna succes, evoluție și prelungirea duratei de viața a afacerii, pe piața mereu incerta. Ca antreprenor, trebuie sa gasești soluții tot mai rapide pentru a dubla sau chiar tripla profitul de la o perioada la alta. Acest lucru nu este ușor, mai ales dupa evenimentele ultimilor…

- Cargus a inaugurat marți noul depozit standardizat și modern din Buzau, realizat in urma unei investiții de 500.000 de euro. Noul depozit are la baza un concept adaptat pentru industria de curierat. Acesta poate susține o creștere suplimentara a volumului, menținand in același timp cele mai inalte standarde…

- Din ce in ce mai multe magazine online romanești cocheteaza cu ideea de extindere dincolo de granițele țari, considera Arthur Radulescu, CEO & fondator MerchantPro, dupa un an in care industria locala de e-commerce a inregistrat o creștere de peste 30%, impulsionata de pandemia de COVID-19.…