Stiri pe aceeasi tema

- Cargobotul Ever Given a fost eliberat din malurile canalului Suez, la o saptamana dupa ce a eșuat. Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania au fost blocate in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Giganticul cargobot este in stare aproape completa de plutire și se vor efectua…

- Nava Ever Given a fost eliberata din malurile canalului Suez, alimentand speranțele ca aceasta vitala cale maritima se va redeschide curand, scrie presa internaționala luni dimineața. Giganticul cargobot este in stare aproape completa de plutire și se vor efectua inspecții preliminare inainte de a fi…

- Zece vapoare din Romania, incarcate cu cel puțin 130.000 de animale vii, sunt blocate in Canalul Suez, in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Blocajul este cel mai mare din istorie și vine dupa eșuarea celui mai mare cargo din lume. Animalele risca sa moara de foame si de sete. Nava care…

- Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania sunt blocate in Canalul Suez, a anunțat directorul Animals International, Gabriel Paun, ridicand ingrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. In total cel puțin 20 de nave care transporta animale sunt blocate…

- Blocajul Canalului Suez este considerat ca fiind cea mai mare tragedie din istorie.Organizatia Animals International Romania anunta astazi, ca nu mai putin de 10 vapoare incarcate cu cel putin 130.000 de animale vii sunt blocate in canalul Suez in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Animalele…

- Zece vapoare din Romania, incarcate cu cel puțin 130.000 de animale vii, sunt blocate in canalul Suez, in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Blocajul este cel mai mare din istorie și vine dupa eșuarea celui mai mare cargo din lume. Animalele risca sa moara de foame si de sete, a declarat…

- Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din România sunt blocate în Canalul Suez, a anunțat directorul Animal International, Gabriel Paun, ridicând îngrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. În total cel puțin 20 de nave care transporta…

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in Myanmar, dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, care manifestau in mai multe orase impotriva loviturii de stat din 1 februarie . Este cea mai sangeroasa zi, dupa schimbarea brutala a fostului regim, informeaza The Guardian. Ko…