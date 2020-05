Cargo, primul concert in aer liber, la Timisoara, pe 6 Iunie Cargo, una dintre cele mai iubite trupe rock din Romania, a anuntat primul concert in aer liber dupa iesirea din starea de urgenta si apoi de alerta cu care s-a confruntat tara noastra in ultimele doua luni, din cauza pandemiei Covid-19. Astfel, fanii trupei sunt asteptati sambata, 6 Iunie, la Timisoara, amintind ca limita este de aproximativ 500 de persoane pentru astfel de evenimente. In momentul de fata, autoritatile din Timisoara lucreaza la implementarea masurilor de protectie anti COVID-19 ce trebuie respectate de fanii trupei Cargo, mentionand ca fortele de ordine vor monitoriza in intregime… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

