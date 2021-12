Stiri pe aceeasi tema

- Israel: Ministerul Sanatatii a inclus alte 7 tari pe lista rosie cu risc Foto: Arhiva În Israel, Ministerul Sanatatii a inclus alte sapte tari pe lista rosie din punct de vedere epidemiologic, inclusiv Emiratele Arabe Unite si Irlanda. Creste numarul cazurilor de gripa sezoniera,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania continua astazi, in scena urmand sa intre cateva dintre naționalele tari: Danemarca, Ungaria sau Germania. Romania debuteaza la Mondial vineri, 3 decembrie, de la ora 19:00. „Tricolorele” infrunta naționala Iranului, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro…

- Meciurile nationalei de handbal feminin a Romaniei la Campionatul Mondial din Spania pot fi urmarite, din 2 decembrie, pe LookSport, potrivit news.ro. Cea de-a 25 a editie a turneului are loc in Spania si este pentru prima oara cand participa 32 de echipe, in loc de 24, cate jucau pana acum.…

- Tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar are loc acum. Serbia, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Croația, Anglia și Germania sunt echipele din Europa deja calificate la Campionatul Mondial din Qatar. Romania a ratat la mustața prezența…

- Fotocredit: Dacia In doar 8 luni, nu mai puțin de 40.000 de clienți au plasat o comanda pentru noua Dacia Spring, primul model 100% electric din portofoliul brandului autohton. 7.500 dintre aceștia sunt clienți din Romania. Incepand cu luna trecuta, primii clienți s-au indreptat catre reprezentanțele…

- Dintre cele 27 de state membre, Belgia, Polonia, Tarile de Jos, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria si Slovenia se afla intr-o situatie ''foarte ingrijoratoare''.Tarile in situatie "ingrijoratoare" sunt Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca Europa este din nou „epicentrul" pandemiei de Covid-19, cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 inmultindu-se in ultimele saptamani pe continent. Hans Kluge, seful OMS Europa, a declarat, la o conferinta de presa sustinuta joi, ca - pana in februarie - pe…

- Douasprezece tari europene au indemnat joi Israelul sa renunte la proiectul sau de constructie a 3.000 de noi locuinte pentru colonisti in Cisiordania ocupata, o initiativa denuntata si de SUA, relateaza AFP. "Cerem de urgenta guvernului Israelului sa revina asupra deciziei sale", au declarat…