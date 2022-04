Caretta, producător de acoperișuri și garduri își reconfigurează arhitectura de brand (P) Compania Caretta, unul dintre principalii producatori nationali de acoperisuri, marcheaza o etapa importanta in evolutia firmei, la finalul unui proces de redefinire a portofoliului de brand-uri. "Venim cu solutii inovative, prin investitii majore in utilaje. Scopul este diversificarea gamei de acoperisuri, dezvoltarea diviziei de garduri si de produse industriale. Ne-am propus sa intarim brandul Caretta prin doua noi brand-uri unice pe piata, astfel incat sa devenim mai flexibili in raport cu asteptarile si cu bugetele clientilor nostri. " declara Ciprian Marcu, director general Caretta. „In… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

