Carența de vitamina D poate fi și cauza unor cancere Auzim frecvent ca deficitul de vitamina D este cauza osteoporozei, mai ales in cazul persoanelor in varsta. Totuși, carența de vitamina D poate fi și cauza unor cancere. Vitamina D este esențiala pentru buna funcționare a organismului nostru prin creșterea concentrațiilor de calciu și fosfor in sange. Dr. Christian Recchia, citat de yahoo!actualites, subliniaza ca atunci cand vitamina D este la un nivel scazut apar oboseala, probleme ale pielii, stare de iritare, risc de osteoporoza major, dar și de cancer și de tulburari imunitare. Pentru a asigura un aport suficient de vitamina D, este recomandata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

