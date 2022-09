Mai mulți careieni revoltați au semnalat redacției Buletin de Carei ca in tot orașul sunt aprinse becurile de pe stalpii de iluminat. Iluminatul public funcționeaza la Carei in plina zi. Sunt aprinse toate becurile din Parcul Dendrologic și pe cateva artere principale printre care și strada 1 Decembrie 1918. Cine platește curentul? Cu siguranța ca nu cei din conducerea Primariei Carei ci tot careianul din buzunarul lui. In timp ce omului de rand i se spune sa faca economie, cei care huzuresc pe banii statului, ai impozitelor si taxelor platite de cetațeni, iși bat joc de banii publici. Buletin…