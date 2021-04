Careianca Alexia Turcu, dublă campioană națională categoria copii Alexia Turcu de la CSS Carei ne face sa fim mandri de școala careiana de atletism! Este dubla campioana naționala la aruncarea discului și aruncarea suliței – Campionatul național de atletism categoria ,,copii 2,, din data de 2 aprilie 2021 de la Arad. Daca la Campionatul National de copii, sala București din data de 26.03.2021, la aruncarea greutații s-a clasat pe primul loc cu o aruncare de 13,43m iata ca și la aruncarea suliței și a discului a reușit performanța de a se clasa pe prima treapta a podiumului, de aceasta data la Arad. Antrenorului Florin Turcu i se cuvin laude și felicitari!… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

