Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat, marți, un proiect de lege privind combaterea evaziunii fiscale initiat de catre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Proiectul de lege are ca obiect de reglementarea unor masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Opoziția acuza PSD și PNL ca dezincrimineaza…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ initiat de liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si, respectiv, Nicolae Ciuca, privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale, informeaza AGERPRES . Proiectul a fost respins initial si adoptat ulterior, dupa…

- Modificare majora la legea evaziunii fiscale: Pedepse cu inchisoare de pana la 10 ani. DNA va prelua dosarele cu prejudicii mari Modificare majora la legea evaziunii fiscale. Un proiect depus la Senat de liderii celor doua partide aflate la guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, aduce pedepse cu…

- Legea porcului a dat mari batai de cap micilor fermieri romani. Pe langa faptul ca aceștia nu pot consuma carnea in urma muncii pe care au depus-o, pot primi și amenzi usturatoare.Un nou proiect de lege ar putea sa aduca modificari la legea actuala, astfel incat persoanele fizice care doresc sa creasca…

- Legea pensiilor a fost adoptata, luni, 20 noiembrie, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Deputații au adoptat luni, in ședința de plen, Legea pensiilor dupa ce Comisia de Munca a dat raport favorabil proiectului propus de Guvern, dar cu amendamente admise de la PSD si PNL. Actul normativ…

- Deși premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca (PNL), au susținut, dupa ședința Coaliției, ca s-au gasit banii pentru majorarea pensiilor, „nimeni nu garanteaza” ca veniturile din 2024 și 2025 vor acoperi costurile, susțin surse din Coaliție. O prima consecința posibila este creșterea deficitului și…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Guvernul urmeaza sa adopte Legea privind unele masuri fiscale, dar inaintea ședinței de Guvern a avut loc o intalnire la care au participat premierul Marcel Ciolacu, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș și președintele PNL, Nicolae Ciuca.Inițial, ședința de Guvern pentru adoptarea legii ar fi trebuit…