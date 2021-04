Care vaccin este cel mai eficient împotriva Covid-19? Nu se știe cu exactitate ce tip de vaccin este mai eficient impotriva coronavirusului, deoarece nu au fost comparate direct in studii. Experții spun insa ca vaccinurile sunt similare in ceea ce conteaza cel mai mult: prevenirea spitalizarilor și a deceselor. „Din fericire, toate aceste vaccinuri par sa ne protejeze de formele severe”, a spus pentru AP dr. Monica Ghandi de la Universitatea din California, San Francisco, potrivit Mediafax. Aceasta adauga ca și dovezile din lumea reala, pe masura ce milioane de oameni primesc vaccinurile, arata ca toate funcționeaza foarte bine. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, spune ca nu se așteapta la o retragere a autorizarii de punere pe piața a vaccinului AstraZeneca, dupa ce un inalt oficial al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a afirmat astazi ca “este clar ca exista…

- In Europa sunt autorizate in prezent patru vaccinuri anti-coronavirus: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford și Johnson&Johnson. Ultimul autorizat de Comisia Europeana este cel de la Johnson&Johnson. Prospect Consultați prospectul vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de BioNTech/ Pfizer (denumit…

- 59.984 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.576 de persoane. Din…

- Pașaportul COVID-19 ar putea fi introdus incepand cu luna iulie. Va fi valabil pentru cetațenii imunizați cu vaccinurile aprobate Pașaportul COVID-19 ar putea fi valabil doar pentru cetațenii europeni care s-au imunizat cu vaccinurile anti-Covid care au fost aprobate in blocul comunitar. Astfel, persoanele…

- „Sa presupunem ca maine este prima zi de iarna in care, daca ești prins fara cauciucuri de iarna pe strada, primești amenda, și iți dai seama ca ai uitat sa iți pui cauciucuri de iarna. Te duci repede la magazin sa iți cumperi cauciucuri de iarna și in fața ai o coada lunga de oameni, in spate alta…

- UPDATE – Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a precizat marti ca vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt eficiente si impotriva tulpinii din Marea Britanie. ‘Da, la acest moment, datele sunt cat se poate…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a precizat marti ca vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca sunt eficiente si impotriva tulpinii din Marea Britanie.

- Chestionat luni seara, la Digi 24, cine decide cu ce tip de vaccin - Pfizer sau Moderns - va fi vaccinata o persoana, medicul Valeriu Gheorghita a spus ca evaluarea se face de catre personalul medical din centrele de vaccinare, pentru a fi identificate eventuale contraindicatii. Exista o diferenta intre…