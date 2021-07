Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Vom menționa ca Vasile Secrieru a participat la alegerile locale reprezentand Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon. © Photo : Facebook / Vasile SecrieruRauvoitorii au taiat anvelopele autovehiculului (Dacia Duster) președintelui raionului Rașcani, Vasile…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Vom menționa ca Vasile Secrieru a participat la alegerile locale reprezentand Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon. © Photo : Facebook / Vasile SecrieruRauvoitorii au taiat anvelopele autovehiculului (Dacia Duster) președintelui raionului Rașcani, Vasile…

- Liderul socialiștilor, care se afla in aceste zile intr-o vizita in Federația Rusa, a precizat ca astazi in Republica Moldova vor ajunge din Federația Rusa 60 de mii de doze de vaccin „Sputnik V”. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova…

- Igor Dodon și-a felicitat soția cu prilejul aniversarii și a postat o fotografie cu ea pe pagina sa de Facebook. „Astazi soția mea Galina iși sarbatorește ziua de naștere și noi, intreaga ei familie formata din patru barbați, ii transmitem cele mai sincere și frumoase felicitari de sanatate…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Alegerile din Moldova sunt o „lupta pe viața și pe moarte” pentru putere, care se repeta in țara la fiecare 4 ani. Asta dicteaza ciclurile politice. Prin urmare, la un moment dat, atat Maia Sandu, cat și Igor Dodon vor parasi arena politica, este doar o chestiune de timp.…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Marți, 27 aprilie, magistrații Inaltei Curți se vor intruni in ședința pentru a examina constituționalitatea a doua decizii luate vineri de catre deputații Parlamentului. © Sputnik / Evghenii PanasencoVideo - PAS și simpatizanții, la Curtea Constituționala Este…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, s-a intalnit cu președintele PSRM, Igor Dodon. © Sputnik / Sorokopud JuliaCat de eficiente sunt vaccinurile administrate in Moldova: Ce spun autoritațile In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Teodor Carnaț susține ca deocamdata nu poate fi anticipata data exacta a alegerilor anticipate, avand in vedere ca in țara este instituita stare de urgența. Astfel, deocamdata Maia Sandu nu poate emite decretul privind dizolvarea Parlamentului. „Cat timp este in Republica…