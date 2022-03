Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre Ucraina si Rusia au inceput joi, 3 martie, la frontiera polono belarusa, iar obiectivul delegatiei ucrainene este sa se convina o incetare imediata a focului si coridoare umanitare care sa le permita civililor sa paraseasca localitatile de pe linia frontului, a anuntat un consilier…

- Am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani, a spus, miercuri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ultimul sau mesaj transmis națiunii. Dupa bombardarea turnului Babyn Yar el a spus ca evreii au fost uciși de naziști „a doua oara”. „Multa sanatate, țara unita! A nu a spus din greșeala…

- Intreaga lume ii urmarește pe Volodimir Zelenski, 44 de ani, președintele Ucrainei, și pe Vitali Kiliciko, 50 de ani, primarul Kievului, care lupta pentru țara lor in razboiul declanșat de Rusia. In spatele unor barbați puternici stau doua femei destoinice. Scopul lor e pacea pentru Ucraina. Ziarul…

- Palatul Victoria este iluminat joi seara in galben și albastru, culorile steagului Ucrainei, in semn de solidaritate cu aceasta țara, atacata de Rusia, anunța Guvernul Romaniei, intr-o postare pe pagina de Facebook."Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean si condamna cu vehementa agresiunea…

- Mircea Lucescu, prins in conflictul din Ucraina. Antrenorul roman de la Dinamo Kiev se afla in capitala statului vecin intr-un moment dificil pentru securitatea zonei, dar și a Europei. Rusia a declanșat, in aceasta dimineața, un atac concertat, pe mai multe direcții, asupra unor zone din Ucraina. Explozii…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Creșterea tensiunilor dintre NATO și Rusia cu privire la o noua invazie ruseasca in Ucraina a facut ca in Romania sa apara o tot mai activa propaganda anti-ucraineana, pe rețelele de socializare și chiar in presa. Mesajele au ca scop sa-i intoarca pe romani impotriva ucrainienilor, alimentand ideea…

- Fostul premier Adrian Nastase recomanda CSAT-ului sa consulte Tratatul romano-rus, incheiat in anul 2003, semnat chiar de catre Vladimir Putin. Nastase arata ca, in anul 2003, Romania era deja membra NATO, iar Rusia se obliga sa nu intervina politic sau militar in Romania. ”In ceea ce privește…