Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii comunitatii britanice de afaceri din Romania, angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii relatiilor bilaterale, odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 ianuarie,…

- Ludovic Orban a avut, miercuri, o intrevedere cu reprezentanții comunitații britanice de afaceri din Romania. Printre subiectele s-a numarat și situația relațiilor bilaterale, in contextul Brexit.„La 29 ianuarie, prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, s-a intalnit cu reprezentanții comunitații…

- Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula de anul viitor pe drumurile publice din Romania, daca nu vor fi reomologate de RAR (Registrul Auto Roman). Intreaga operațiune presupune modificarea mașinii și mutarea comenzilor, dar și a volanului, pe partsea stanga. Operațiunea…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, la cererea acestuia pentru a discuta despre cooperarea judiciara internationala si despre statutul cetatenilor romani rezidenti in Marea Britanie si al celor britanici rezidenti in Romania. Tema a fost abordata…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca l a primit astazi, 12 decembrie, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble. In cadrul discutiilor a fost evidentiata importanta Parteneriatului Strategic dintre Romania si Marea Britanie, precum si perspectivele de intensificare…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…