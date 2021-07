Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 august se scumpeste transportul in comun din Capitala. Metrorex si STB introduc biletul comun. Pretul unei calatorii cu autobuzul sau tramvaiul creste de la 1,3 lei la 3 lei si cel al unei calatorii cu metroul, combinata cu transportul de suprafața va fi de 5 lei. Modificarile apar odata…

- Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.06.2021, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulești devine gratuita, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil (inclusiv de 1 zi) si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia. Facilitatea vine in sprijinul…