Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de curse de mașini au un motiv in plus pentru a urmari aceste competiții și pentru a se bucura de modelele ce ”defileaza” in viraje: Skoda a dezvaluit publicului un nou concept de mașini de curse cu 0 emisii – Skoda Vision GT. Articolul Skoda a lansat un nou concept pentru o mașina de curse…

- Visezi des la cum ar fi sa te urci in mașina și pur și simplu sa pornești la drum lung alaturi de femeia visurilor tale, dar nu știi ce fel de vehicul sa inchiriezi sau in ce mașina sa investești pentru o astfel de ocazie de neuitat? Atunci nu mai cauta mai departe pentru ca […] Articolul 7 mașini cu…

- mediaTRUST prezinta vizibilitatea in media a tuturor Federațiilor Sportive din Romania, de la 16 august-15 septembrie 2022. Federația Romana de Fotbal, Federația Romana de Natație și Federația Romana de Canotaj ocupa primele locuri in topul general al aparitiilor media. Numarul total al aparițiilor…

- Daca nu iți place sa renunți la stilul tau elegant de a trai nici macar atunci cand te sui la volan, insa bugetul nu iți permite sa cheltuiești o avere pentru o mașina noua de lux, atunci ce spui daca investești intr-un model de mașina mai vechi? Articolul Condu in stil investind in aceste modele de…

- Ideea de a avea o afacere care sa ii reprezinte apare din ce in ce mai des in mintea tinerilor pentru care ideea de independența primeaza in fața ideii de a lucra in subordinea altcuiva. Pentru a transforma afacerea pe care ne dorim sa o implementam intr-un real succes, este important sa avem alaturi…

- Abia ți-ai luat carnetul de conducere și șofatul nu ți se pare chiar atat de simplu precum ți-ai imaginat? Chiar și pentru cei mai buni dintre noi primele luni la volan reprezinta o adevarata provocare așa ca sa nu-ți faci griji in acest sens. Articolul Care sunt cele mai bune mașini de condus pentru…

- Ai o familie numeroasa sau pur și simplu iți place sa pleci in calatorii cu toata casa in spinare? Ce spui atunci daca investești intr-o mașina cu șapte locuri? O mașina cu șapte locuri este la fel de practica precum o garsoniera, dar nu de oricare, ci una cu care te poți deplasa oriunde și […] Articolul…

- NFT-uriile sau Non Fungibile Tokens au provocat o foarte mare schimbare de paradigma in ceea ce inseamna arta. NFT-urile dincolo, de partea tranzacționala sunt piese de arta digitala care pot valora milioane de dolari. Deja, in lume, astfel de piese au fost create și tranzacționate in schimbul unor…