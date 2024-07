Stiri pe aceeasi tema

- Comedia MENTORII il va avea in rolul principal pe Catalin Bordea și va ajunge in cinematografe in prima parte a lui 2025 Magic Maker Media House, casa de producție a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala și foarte actuala, intitulata “MENTORII”. Filmul il are in rolul…

- Catalin Bordea va avea primul rol principal intr-un film de lung metraj, „Mentorii”, produs de Magic Maker Media House, casa de productie a grupului Untold Universe. Catalin va avea rolul principal.„Am acceptat provocarea de a juca pentru prima data un rol principal intr-un film de lung metraj. O comedie…

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…