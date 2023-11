Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de pensie va crește la 2.032 lei de la 1 ianuarie 2024, iar toate pensiile romanilor vor fi recalculate din septembrie, anul viitor Punctul de pensie va crește la 2.032 lei de la 1 ianuarie 2024, iar toate pensiile romanilor vor fi recalculate din septembrie, anul viitor Ministrul Muncii, Simona…

- Ministrul Muncii le prezinta astazi colegilor din coalitie noua lege a pensiilor. Aceasta e un jalon in PNRR asumat de guvern. Actul normativ ar urma sa stabileasca modul de calcul al pensiilor, dar și cu cat ar trebui sa creasca.

- Veste buna pentru doua categorii de angajați din Romania! Salariul minim crește la peste 4.500 de lei, de la 1 noiembrie. Anunțul a fost facut de Ministerul Muncii.„Salariul minim pentru constructori și agricultori crește la 4.582 de lei respectiv 3.436 de lei brut.Ministrul Muncii și Solidaritații…

- Vești bune pentru toți pensionarii din Romania! Dupa toata așteptarea, autoritațile au luat o decizie care le va schimba complet viața. S-a decis majorarea pensiilor de anul viitor, iar suma este una neașteptata. Cat va fi cea mai mica pensie din 2024 și ce schimbari au mai facut autoritațile la nivel…

- Reprezentanții companiei au dat o veste proasta pentru utilizatorii de WhatsApp din Romania. Celebra aplicație nu va mai funcționa din octombrie pe aceste telefoane. Ce modele sunt vizate. Aplicația este folosita de peste doua miliarde de persoane In ultimii ani, WhatsApp a devenit una dintre cele mai…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca pana la finalul lunii septembrie va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Incepand din luna iunie și pana la finalul verii acestui an, cei de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) au anunțat ca, in țara noastra, s-au inregistrat nu mai puțin de 28 de cazuri de West Nile . Din pacate, dintre acestea, 4 au rezultat in decesul celor infectați. Iar datorita schimbarilor…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…