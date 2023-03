Care sunt zonele unde fermierii se confruntă cu secetă puternică Seceta se face simțita in mai multe zone din țara. Astfel, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm la graul de toamna va prezenta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) valabila pana pe 9 martie. Aceeași situație se intalnește și pe suprafete agricole extinse din Muntenia, local estul, nordul, nord-vestul, centrul si sud-vestul Moldovei. In același timp, in Dobrogea, local nordul, nord-estul, estul si sudul Munteniei, vestul, centrul, estul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

