Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport. Raportul realizat pe baza datelor culese de compania…

- Gabriela Firea , primarul general al Capitalei, a anunțat ca in acest an nu va mai organiza Targul de Craciun și nici tradiționalul spectacol din Piața Constituției, care marca trecerea dintre ani. Și asta pentru a evita aglomerația, a explicat primarul pentru stirileprotv.ro. „Cu parere de rau, anul…

- De ultima ora! Magazinele Brico Depot și Dedeman din Baia Mare vor avea program pentru clienți, zilnic, intre orele 10.00-18.00. Vezi cum se va realiza accesul clienților in fiecare magazin Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința extraordinara și a hotarat ca pentru prevenirea…

- Pana sambata, 21 martie 2020, ora 21.00 in evidențele autoritaților din Ocna Mureș existau 70 persoane in izolare și alte 7 ieșite din izolare. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca masura de inchidere a metroului este "o masura extrema", care nu are "nicio fundamentare astazi" si care poate provoca perturbatii majore in ceea ce priveste mobilitatea cetatenilor din Bucuresti. El a adaugat, insa, ca este necesar, in aceasta perioada, ca locuitorii…

- UPDATE: 09:45 A fost reluata circulația tramvaielor, informeaza Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei. In urma accidentului, circulația, dinspre Piata Sudului catre Calea Vitan, fusese restricționata. In aceasta dimineața, la intersecția Splaiul Unirii - Calea Vacarești, s-a produs un accident rutier…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența de sanatate publica internaționala determinata de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor masuri in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei. Conform…

- Un motociclist a fost ranit grav miercuri dimineata, dupa ce a intrat in coliziune cu un autocamion, care nu s-ar fi asigurat la iesirea din curtea unei firme de constructii de pe bulevardul Preciziei, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.Circulatia rutiera este restrictionata pe bulevardul…