Compania Termoenergetica a anunțat mai multe lucrari de remediere a unor avarii in zona, care vor afecta inclusiv alimentarea cu apa calda a celor doua unitați sanitare și a aproape 180 de blocuri. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat ca incepand de joi se fac lucrari de remediere a unor avarii pe conductele de termoficare in mai multe zone din sectoarele 2, 4 și 5 din Capitala. Astfel, vor fi efectuate urmatoarele lucrari de remediere a avariilor pe: Conducta Magistralei DN 800 in porțiunea cuprinsa intre Camera de Comerț și Palatul Parlamentului. Furnizarea apei calde…