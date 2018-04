Nu toti romanii au ajuns inca la destinatiile pe care le-au planificat pentru minivacanta de 1 Mai. Astfel ca, in anumite zone, circulatia rutiera pune la incercare nervii soferilor si nu numai. Traficul este foarte aglomerat sambata pe Valea Prahovei, in zona localitatii Comarnic si la iesirea de pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti in DN7. Totodata, valorile de trafic sunt destul de crescute si pe autostrada Soarelui si pe DN 39 Mangalia -...