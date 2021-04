Femeile insarcinate sunt din ce in ce mai sceptice in ceea ce privește vaccinarea impotriva coronavirusului, de teama ca starea lor de sanatate și a bebelușului pe care il poarta in pantece sa nu fie afectata. Pana acum, gravidele au constituit una dintre categoriile omise in etapa de testare pe oameni a vaccinurilor anti-COVID. Imediat cum acest lucru a fost remediat, specialiștii au aflat care sunt vaccinurile cele mai recomandate pentru gravide.