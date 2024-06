Stiri pe aceeasi tema

- „Atmosfera din echipa naționala a Olandei este grozava”, au declarat Tijjani Reijnders și Bart Verbruggen la conferința de presa din aceasta dimineața. Batavii se considera favoriți in duelul de marți contra Romaniei și abia așteapta duelul de pe Allianz Arena. Romania – Olanda se joaca pe 2 iulie,…

- Costica a decis sa recurga la un gest extrem dupa ce a fost dat la o parte de familia sa. Barbatul a suferit un accident de munca in Belgia și s-a intors acasa in Romania. Din pacate, soția și fiica s-au aliat impotriva sa, motiv pentru care au cerut emiterea și unui ordin de protecție.

- Romania a deschis scorul in meciul cu Ucraina, la turneul final al Campionatului European din Germania, Euro 2024. In minutul 29 al primei reprize, dupa o combinație superba, Romania a marcat, prin Stanciu. Scorul este acum 1-0. Romania a dominat aproape permanent, de-a lungul acestei prime reprize.…

- La o inspecție a unui autocar romanesc cu remorca, duminica dimineața, 16 iunie 2024, in Rostock-Uberseehafen, poliția federala a gasit biciclete și unelte de inalta calitate. Șoferul de doar 18 ani al vehiculului n-a putut sa faca dovada ca marfurile, in valoare de 100.000 de euro, ii aparțin, scrie…

- Diana Șoșoaca a fost online pe rețelele de socializare aproape toata ziua, duminica. Ea a rugat intreaga populație sa iasa la vot, dar a facut și afirmații acide la adresa pensionarilor. Candidata la funcția de Primar General, Senatoarea Diana Șoșoaca a spus despre pensionarii din Romania ca ar fi votat…

- In urma cu 19 ani, Romania intra intr-un proces extrem de lung și costisitor cu frații Micula, doi oameni de afaceri romani, cu cetațenie suedeza, proprietari ei companiei European Drinks. Cu multe tergiversari, decizii ale Comisiei Europene, și intr-un final cu o decizie data de un tribunal din America…

- Un studiu realizat de Universitatea Yale și de Universitatea Humboldt a adus in prim-plan aportul semnificativ al zimbrilor reintroduși in Munții Țarcu din Romania in lupta impotriva schimbarilor climatice. Rezultatele cercetarii arata ca cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie…

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus calificarea echipei Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, impunandu-se in ultimul meci al intalnirii cu Ucraina de la Fernandina Beach (SUA). Dupa ce in prima zi a intalniri scorul general a fost 2-0 pentru Ucraina, a doua zi a fost fara greseala…