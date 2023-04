Care sunt universitățile preferate de tinerii români Raportul privind starea invațamantului superior 2021/2022 al Ministerului Educației arata ca universitatea preferata de tinerii romani este UBB din Cluj, iar Dreptul se afla pe locul 1 in topul domeniilor de licența, urmat de administrarea afacerilor și limbi și literaturi. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2023: Lista evenimentelor pentru care angajații romani au dreptul la 4 zile libere platite Zile libere 2023: Lista evenimentelor pentru care angajații romani au dreptul la 4 zile libere platite Fie ca este vorba de evenimente fericite sau nefericite, angajații romani au dreptul la minimum…

- Giovanni Becali a urmarit duelul dintre CFR Cluj și U Cluj din ultima etapa a sezonului regular. Impresarul a facut o analiza a tinerilor jucatori romani, atat din campionatul intern, cat și din strainatate. Acesta a ținut sa-i remarce pe jucatorii celor de la Farul Constanța și FCSB, iar printre nominalizați…

- Zeci de mii de euro pentru un an de studii in strainatate. Atat pot scoate din buzunar parintii romani pentru a-si trimite copiii sa studieze peste hotare. Nu mai putin de 65 de universitati de renume au venit la Bucuresti pentru a prezenta cele mai bune oferte educationale. Iar varsta la care copiii…

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA). Raportul national privind situatia…

- La 11 ianuarie 1812, la Cluj, se naștea Carol Popp de Szhatmary. Fiu al lui Daniel Szhatmary, pastor reformat și al Suzanei Vass, micul Carol a studiat la Cluj, unde și-a luat și numele Popp. A studiat la școala unde lucra tatal lui, Colegiul Reformat din Cluj, apoi Dreptul, lucrand la Sibiu. Are o…

- Statiunile de pe Valea Prahovei si marile orase se numara printre destinatiile preferate de romani pentru minivacanta de 24 ianuarie. Intre orase, Sibiul si Brasovul sunt cele mai rezervate destinatii ale weekendului, alaturi de Sinaia, Busteni si Oradea.

- Estimarile arata ca locurile de vacanța preferate de romani in acest an vor fi Grecia, Turcia și Spania. Facilitațile oferite de agențiile de turism includ reduceri mari de prețuri pentru early booking, numar mai mare de curse charter, deschiderea aeroportului din Brașov, posibilitatea de plata in rate.…

- Tinerii romani cu varste pana in 30 de ani vor primi din primavara carduri europene de reduceri (European Youth Card). Un astfel de card asigura reduceri online, dar și fizic prin prezentarea cardului la comerciant.