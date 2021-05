Stiri pe aceeasi tema

- Cu o ora inainte de a participa la ședința Consiliului Național, premierul Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL. „Colegi liberali, dragi romani, mulțumesc ca sunteți alaturi de mine cand fac acest anunț important pentru partid, pentru Romania si pentru mine. Am decis sa ma inscriu in competiția…

- „Nu a existat nicio recuzare, nicio refuzare, nicio respingere a Planului, pur si simplu pentru ca el nu a fost depus formal. Acum va fi depus. Au fost contacte cu Comisia Europeana. Romania este un stat al Uniunii Europene. Cu Comisia Europeana se negociaza, asa cum negociaza fiecare stat membru. Si…

- „In ședința de Guvern am avut mai multe acte normative importante. Am aprobat sumele pentru a plati o luna in plus minerilor din Vale Jiului. Am avut o discuție pe PNRR. Eu am saptamanal discuții și voiam sa ma asigur ca miniștrii au pus la punct partea tehnica și putem depune cat mai curand”, a spus…

- Șeful Executivului i-a trimis pe toți membrii cabinetului la acțiuni cu public, pentru a da astfel un semnal de revenire la normalitate, dar și pentru a transmite clar mesajul ca revenirea la stilul de viața de dinainte depinde de vaccinare și de respectarea etapelor de relaxare propuse de Guvern.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a afirmat, luni, la Prima TV, ca premierul Florin Cițu nu a dat dovada de spirit de echipa, ci s-a folosit de „orice breșa, orice mica problemuța, falsa ca...

- OFICIAL| Restricțiile se AMANA pana duminica. Florin Cițu: „Am avut o discuție cu domnul Arafat” Florin Cițu a anunțat, vineri, ca restricțiile decise joi seara de Guvern nu vor fi aplicate din aceasta seara, ci se amana pana duminica. „Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri Astazi…

- „As face o propunere domnului ministru al Sanatatii, ca la intoarcerea copiilor la scoala, copiii care merg acum in vacanta - aici este si domnul ministrul al Educatiei - deci impreuna as vrea sa va uitati pe acest aspect, sa cautam resursele si va ajut si eu, sa-i testam pe elevi cand se intorc la…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat vineri, la finalul sedintei de guvern, ca isi doreste in continuare ca proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de Guvern si ca se va incerca o modificare…