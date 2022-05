Care sunt tendințele verii 2022 Vremea calda s-a instalat deja, iar pregatirea garderobei de vara este, fara indoiala, in toi. Indiferent daca sunteți pe plaja sau intenționați sa organizați o ieșire sau o petrecere, probabil ca exista o tendința din vara 2022 pe placul vostru. Țesaturile ușoare, pielea expusa discret și combinațiile distractive de culori... The post Care sunt tendințele verii 2022 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de varsta, ne putem confrunta cu dureri articulare, cel mai des intalnite fiind cele de genunchi, fie ca urmare a unui traumatism, fie ca urmare a reumatismului sau al degenerarii articulației din cauza varstei. Vremea inchisa și umeda accentueaza durerea, dar daca aceasta persista, trebuie…

- Șefa statului, Maia Sandu susține ca toți cetațenii din Republica Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, sunt în siguranța pe teritoriul republicii și nu poate fi vorba de niciun fel de discriminare. Declarația a fost facuta astazi, dupa ce Ambasada Federației Ruse la Chișinau a deschis…

- In varsta de 39 de ani, Corina Caragea e prezentatoarea știrilor din sport la Pro TV. Nu este casatorita, nu are copil și rar a vorbit public despre viața ei amoroasa. A facut o excepție acum, intr-un interviu pentru revista VIVA! , a spulberat zvonurile despre presupusa nunta cu un milionar. In urma…

- Lasata secului pentru Postul Sfintelor Pasti are doua etape: Duminica Lasatului sec de carne (27 februarie 2022) si Duminica Lasatului sec de branza (6 martie). In calendarul ortodox, Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 7 martie. Postul adevarat nu este doar de alimente, ci si de ganduri rele.…

- Cum pastrezi alimentele proaspete mai mult timp? Este o intrebare pe care și-o pune fiecare persoana care este nevoita sa arunce constant alimente care se strica. Frigiderul și modul in care il folosești ar putea fi principalul aliat sau inamic. Dar este vorba de mult mai mult decat de simpla reglare…

- Familia ROG se extinde anual cu noi modele care reușesc sa impinga limitele și mai departe, iar anul acesta ROG Flow Z13 (GZ301) se remarca printr-un format complet nou care imbina cele mai importante caracteristici ale unui laptop de gaming cu flexibilitatea de invidiat oferita de o tableta. Carcasa…

- Israelul va permite intrarea pe teritoriul sau a tuturor turistilor, indiferent de statutul de vaccinare impotriva COVID-19, incepand cu data de 1 martie, conform unui comunicat emis duminica de biroul premierului, informeaza Reuters.

- Dupa un proces de rebranding, magazinul online de camași Hulbert.ro a devenit Merer.ro, iar odata cu aceasta schimbare a fost lansata o noua platforma online, diversificata gama de produse și dezvoltata capacitatea de producție. Alin Merer, fondatorul magazinului online, a vorbit in cadrul unui interviu…